Перша в Європі школа, створена на 3D-принтері, з’явиться в Україні

Надсучасна технологія використовується для будівництва школи у Львові, яка, як сподіваються організатори, стане схемою масштабної реконструкції, яка чекає на Україну після війни.

Шар за шаром перша в Європі школа, надрукована на 3D-принтері, формується в околицях Львова.

Проєкт організований гуманітарною групою Team4UA і використовує обладнання данської будівельної компанії COBOD International, що займається 3D-друком. Для керування та контролю за роботом-друкарем потрібна команда з трьох осіб.

Початкова школа задумана як потенційний проєкт для зведення подібних закладів по всій Україні. Офіційний Київ заявив, що щонайменше 277 шкіл були зруйновані внаслідок російського вторгнення, залишивши тисячі українських дітей без класів.

Зараз у Львові проживає 250 тисяч внутрішньо переміщених осіб, понад 75 тисяч з яких – діти. Школа буде гібридом 3D-друкованих просторів і секцій, побудованих вручну з використанням дерева та інших матеріалів.

В інтерв’ю BBC Генрік Лунд-Нільсен, засновник COBOD, зазначив, що технологія 3D-друку «набагато швидша та набагато дешевша» за звичайні методи будівництва. Пізніше він уточнив, що «перший проєкт, який люди роблять, як правило, не заощаджує, але як тільки вони зрозуміють це, вони роблять це швидше і швидше, і тоді вони економлять гроші».

Лунд-Нільсен розповів BBC, що 99 відсотків бетону, який вони використовують для львівської школи, з України. Організатори проєкту кажуть, що довгостроковою метою є імпорт кількох принтерів. Також вони мають на меті використовувати уламки зі зруйнованих будівель у бетоні, який використовується для друку.

Частину львівського корпусу, надруковану на 3D-принтері, мають завершити до початку червня, а будівництво школи планують повністю завершити до кінця 2023 року.

Джерело: AFP