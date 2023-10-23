Кораблі «Черкаси» та «Чернігів» беруть участь у міжнародних навчаннях біля Британії – ВМС

Українські військові моряки беруть участь у багатонаціональних навчаннях Joint Warrior -23-ІІ, які проводяться в межах територіальних вод Великої Британії, до практичних дій в морі залучаються протимінні кораблі «Черкаси» та «Чернігів».

Як повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ, до складу учасників увійшли Королівські ВМС та Королівські повітряні сили разом з сухопутними військами Великої Британії. Також, окрім України, у навчаннях беруть участь кораблі та судна від Нідерландів, Бельгії, Польщі, ФРН, та Данії.

Основна мета підготовки полягає у досягненні особовим складом екіпажів та штабу тактичної групи протимінних дій відповідного рівня готовності до виконання завдань за призначенням, а також взаємосумісності з протимінними підрозділами країн-партнерів.

Також відпрацьовується питання планування та проведення протимінних дій за стандартами НАТО.