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16 березня 2021, Київ 08:24
Суспільство

Україна зайняла особливе місце у житті Лермонтова після поїздок на Кубань

Кубань. Пам’ятник Запорозькому Козаку в станиці Тамані – першому поселенні українських козаків на Кубані наприкінці ХVIII століття, які заснували Чорноморське козацьке військо Фото:Shutterstock
(Рубрика «Точка зору»)

Відомий російський поет Михайло Лермонтов, 180 років із дня загибелі якого вшановуватимуть цього року, ніколи не був в Україні. Але Україна, разом з тим, зайняла особливе місце в його житті.

Під час своїх подорожей по Кавказу Лермонтов декілька разів побував на Кубані, яка в ті часи була населена українцями, а саме чорноморськими козаками, нащадками запорожців.

Борис Щербаков. «Портрет М. Ю. Лермонтова». 1964 рік
Борис Щербаков. «Портрет М. Ю. Лермонтова». 1964 рік

Короткочасне перебування в чорноморській станиці на Тамані, проживання в хаті місцевого козака Мисника, знайшло відображення в оповіданні Лермонтова «Тамань», яке стало частиною роману «Герой нашого часу». В цьому оповіданні Лермонтов, як міг, спробував відобразити як побут, так і мову місцевих українців.

Автор статті біля хати козака Мисника в кубанській Тамані, де мешкав Михайло Лермонтов. Тепер тут музей
Автор статті біля хати козака Мисника в кубанській Тамані, де мешкав Михайло Лермонтов. Тепер тут музей
На подвір’ї козака Мисника
На подвір’ї козака Мисника
Кубань. Хата козака Мисника у станиці Тамань Краснодарського краю, в якій у вересні 1837 року проживав поет, прозаїк, драматург Михайло Лермонтов (1814–1841)
Кубань. Хата козака Мисника у станиці Тамань Краснодарського краю, в якій у вересні 1837 року проживав поет, прозаїк, драматург Михайло Лермонтов (1814–1841)
Кубань. Пам’ятник Запорозькому Козаку в станиці Тамані – першому поселенні українських козаків на Кубані наприкінці ХVIII століття, які заснували Чорноморське козацьке військо. Фото початку XX століття
Кубань. Пам’ятник Запорозькому Козаку в станиці Тамані – першому поселенні українських козаків на Кубані наприкінці ХVIII століття, які заснували Чорноморське козацьке військо. Фото початку XX століття
Сучасна світлина пам’ятника Запорозькому Козаку в станиці Тамані
Сучасна світлина пам’ятника Запорозькому Козаку в станиці Тамані
Марія Щербатова у зрілому віці
Марія Щербатова у зрілому віці

Але є у Лермонтова поезія, яка вщерть наповнена любов’ю та повагою до України та її народу. В цій поезії Лермонтов називає Україну «печальной отчизной» своєї героїні, яким обом (і героїні, й Україні), доводиться в «гордом покое» переносити «насмешку и зло».

Поезія ця присвячена княгині Марії Щербатовій, яка походила з України, та мала з дому прізвище Штерич.

А імпульсом до написання цього вірша стала для Лермонтова поезія відомого українця, Євгена Гребінки, під назвою «Признання», яка була написана 1839 року і була опублікована в журналі «Отечественные записки».

Євген Гребінка (1812–1848) – український письменник, байкар, педагог, видавець
Євген Гребінка (1812–1848) – український письменник, байкар, педагог, видавець

Ця поезія Гребінки написана російською мовою, і тому була зрозуміла й для Михайла Лермонтова, а Україна в ній зображується в алегоричному вигляді жінки.

Декілька уривків з поезії Євгена Гребінки «Признання»:

Порою я мрачен, печален, угрюмый,
С мечтой одинокой сижу
И, скован какою-то грустною думой,
На юг ненаглядный гляжу.

Друзей и родимых, и предков могилы
Покинул на родине я;
Там, полная прелести, девственной силы,
Осталась коханка моя...

И эта чудесная дева – не тайна,
Я высказать душу готов:
Красавица эта – родная Украйна!
Ей всё – моя песнь и любовь!

Как девы прелестной лазурные очи,
Украйны глядят небеса;
Как поясом синим, на юг от полночи
Днепром перевита краса...

Как тяжкие вздохи печали глубокой,
Как матери вопли над гробом детей,
Мне в душу запали далеко, далеко
Украины песни моей.

Поезія Лермонтова, що була написана під впливом цієї поезії Євгена Гребінки, неодноразово перекладалася на українську мову, в тому числі великим нашим поетом Миколою Зеровим.

Микола Зеров (1890–1937) – український поет, літературознавець, літературний критик, полеміст, лідер «неокласиків», майстер сонетної форми та перекладач античної поезії
Микола Зеров (1890–1937) – український поет, літературознавець, літературний критик, полеміст, лідер «неокласиків», майстер сонетної форми та перекладач античної поезії

А я хочу запропонувати вашій увазі спробу мого власного перекладу:

Марії Щербатовій

На розкоші стіни,
Де скука з нудьгою гуляла,
Степи України
Навіки вона проміняла,

Та рідного краю
Палку і гарячу приміту
Я в ній помічаю
І серед холодного світу.

Як ніччю зірниці
У рідних краях благодатних,
Живуть таємниці
В словах її вуст ароматних,

Прозорі та сині
Як небо її оченята;
Як вітер пустині,
І тішать і палять завзято.

І кольору ніжної сливи
Рум’янець на щічках пухнастих,
Південного сонця відливи
Літають по косах квітчастих.

І вірить так сумно і строго,
І в серці несе своїм щиру
Любов в Україну та в Бога,
Наївну та пристрасну віру;

Як плем’я, в якому зростала,
В чужинців опори не просить
І з честю, що в спадок дістала,
Насмішку і зло переносить;

З чужого зухвалого взору
Душа не займеться пожаром,
Якщо покохає – не скоро,
Зате не розлюбить вже даром.

Володимир Кутявін. «М. Ю. Лермонтов». Картон, олія. 1988 рік
Володимир Кутявін. «М. Ю. Лермонтов». Картон, олія. 1988 рік

Ігор Роздобудько історик, перекладач, член Малої Ради Громади українців Росії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Ігор Роздобудько

    Народився у Москві. Історик, перекладач, член Малої Ради Громади українців Росії. В українському русі Росії з 1990-х років. Колишній пресаташе Українського історичного клубу в Москві. Автор творів про історію української діаспори в Росії: «Стародубщина. Нарис українського життя краю», «Східна Слобожанщина. Українці навколо України», «Донщина та далі на Схід». 

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