Україна зайняла особливе місце у житті Лермонтова після поїздок на Кубань

(Рубрика «Точка зору») Відомий російський поет Михайло Лермонтов, 180 років із дня загибелі якого вшановуватимуть цього року, ніколи не був в Україні. Але Україна, разом з тим, зайняла особливе місце в його житті. Під час своїх подорожей по Кавказу Лермонтов декілька разів побував на Кубані, яка в ті часи була населена українцями, а саме чорноморськими козаками, нащадками запорожців.

Короткочасне перебування в чорноморській станиці на Тамані, проживання в хаті місцевого козака Мисника, знайшло відображення в оповіданні Лермонтова «Тамань», яке стало частиною роману «Герой нашого часу». В цьому оповіданні Лермонтов, як міг, спробував відобразити як побут, так і мову місцевих українців.

Але є у Лермонтова поезія, яка вщерть наповнена любов’ю та повагою до України та її народу. В цій поезії Лермонтов називає Україну «печальной отчизной» своєї героїні, яким обом (і героїні, й Україні), доводиться в «гордом покое» переносити «насмешку и зло». Поезія ця присвячена княгині Марії Щербатовій, яка походила з України, та мала з дому прізвище Штерич. А імпульсом до написання цього вірша стала для Лермонтова поезія відомого українця, Євгена Гребінки, під назвою «Признання», яка була написана 1839 року і була опублікована в журналі «Отечественные записки».

Ця поезія Гребінки написана російською мовою, і тому була зрозуміла й для Михайла Лермонтова, а Україна в ній зображується в алегоричному вигляді жінки. Декілька уривків з поезії Євгена Гребінки «Признання»: Порою я мрачен, печален, угрюмый,

С мечтой одинокой сижу

И, скован какою-то грустною думой,

На юг ненаглядный гляжу.



Друзей и родимых, и предков могилы

Покинул на родине я;

Там, полная прелести, девственной силы,

Осталась коханка моя...



И эта чудесная дева – не тайна,

Я высказать душу готов:

Красавица эта – родная Украйна!

Ей всё – моя песнь и любовь!



Как девы прелестной лазурные очи,

Украйны глядят небеса;

Как поясом синим, на юг от полночи

Днепром перевита краса...



Как тяжкие вздохи печали глубокой,

Как матери вопли над гробом детей,

Мне в душу запали далеко, далеко

Украины песни моей. Поезія Лермонтова, що була написана під впливом цієї поезії Євгена Гребінки, неодноразово перекладалася на українську мову, в тому числі великим нашим поетом Миколою Зеровим.

А я хочу запропонувати вашій увазі спробу мого власного перекладу: Марії Щербатовій На розкоші стіни,

Де скука з нудьгою гуляла,

Степи України

Навіки вона проміняла, Та рідного краю

Палку і гарячу приміту

Я в ній помічаю

І серед холодного світу. Як ніччю зірниці

У рідних краях благодатних,

Живуть таємниці

В словах її вуст ароматних, Прозорі та сині

Як небо її оченята;

Як вітер пустині,

І тішать і палять завзято. І кольору ніжної сливи

Рум’янець на щічках пухнастих,

Південного сонця відливи

Літають по косах квітчастих. І вірить так сумно і строго,

І в серці несе своїм щиру

Любов в Україну та в Бога,

Наївну та пристрасну віру; Як плем’я, в якому зростала,

В чужинців опори не просить

І з честю, що в спадок дістала,

Насмішку і зло переносить; З чужого зухвалого взору

Душа не займеться пожаром,

Якщо покохає – не скоро,

Зате не розлюбить вже даром.