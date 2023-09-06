Україна на мілітарному ярмарку в Польщі демонструє своє обладнання, перевірене в бойових умовах

Гасло цьогорічного ярмарку: «Нове обладнання – нові виклики – нові можливості». На виставкових площах, зокрема, можна було побачити корейські і американські найсучасніші зразки зброї, які Польща закуповує, щоб зміцнити свою армію. Мова про корейські танки K2, гаубиці K9, бойові літаки FA-50. А для зміцнення свого східного кордону Польща замовила у США 96 ударних гелікоптерів Apache, і Конгрес уже погодив продаж. За словами польського президента Анджея Дуди, наступного року країна витратить на оборону рекордних 137 мільярдів злотих, це понад 4% ВВП і одна з найбільших сум, які тратять на армію країни НАТО.

На українському стенді представлені понад 10 фірм, які демонструють своє обладнання, що. кажуть, вже перевірене в бойових умовах. Розвитком і новими розробками обороно-промислового комплексу інших країн на виставці цікавляться офіційні особи з України, волонтери і виробники дронів.