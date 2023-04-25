Броньований шпиталь для фронту за пожертви з Румунії

Для ЗСУ у Києві виробляють броньований мобільний шпиталь за пожертви з Румунії. Проєкт очолює румунський громадський активіст Раду Хоссу. Чоловік вже вкотре допомагає Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії. До втілення в життя ідеї броньованого мобільного шпиталю волонтера підштовхнула загибель його українського друга, військового, який помер під час транспортування з передової.

Автобус, сфотографований у передмісті Києва 23 квітня, є одним із тих унікальних бронемашин, які були профінансовані румунами. Незабаром їх відправлять у епіцентр бойових дій на сході України.

Раніше цей транспортний засіб був громадським автобусом для жителів міста Піли, що на півночі Польщі. Зараз його переобладнали в мобільний польовий шпиталь, який має сталеву та кевларову броню. Автобус слугуватиме медичним закладом, який можна розташувати на відстані кількох кілометрів від передових позицій.

Проєкт очолює Раду Хоссу, громадський активіст із Брашова, що в Румунії. Волонтер привернув до себе увагу багатьох соціальних медіа завдяки репортажам з передової в Україні своєю рідною, румунською мовою. Хоссу каже, що ідею броньованого мобільного шпиталю запропонував його український друг, фельдшер із позивним «Ангел». «Ця ідея була у нього давно», – каже румун.

Важкопоранені військові часто помирають саме під час транспортування з передових позицій до шпиталів, які розташовані здебільшого далеко від окопів. Одним із таких випадків стала смерть близького друга Хоссу Олега Губаля. Він помер у листопаді 2022 року під час евакуації в автомобілі, який Хоссу купив для ЗСУ на румунські пожертви.

«Він помер дорогою з передової до найближчого шпиталю. Тож якби це [броньований мобільний шпиталь] було тоді, у нього були б шанси вижити», – каже румунський волонтер. «Він був моїм ангелом-охоронцем, коли ми були в окопах, – каже Хоссу про Губаля. – Він постійно оберігав мене перед небезпекою… Я завжди довго спав, а він будив мене і говорив: «Давай, Раду, тобі зараз треба йти поїсти». Він був дуже-дуже добрим хлопцем».

Хоссу каже, що після загибелі українського друга він відчував потребу вшанувати його пам’ять. Іменем Олега Губаля пізніше назвуть броньований автобусний комплекс. «Я хотів перетворити трагедію на щось хороше, – каже Хоссу. – Насправді у Олега залишилися дочка і маленький хлопчик. Після його смерті від листопада і до минулого Різдва син Олега писав листи Святому Миколаю з проханням повернути батька додому».

Броньований шпиталь імені Олега Губаля супроводжуватиме ця вантажівка, в задній частині якої є броньований відсік, де лікарі та медсестри можуть прийняти душ і поспати. Вантажівка буде пофарбована в той колір зеленого лісу, що й автобус. Виробництвом бронетехніки займається автомобільна компанія в Києві. Раду Хоссу каже, що компанія не виставляє йому жодних рахунків, крім заробітної плати залучених працівників. «Власник має проблеми зі здоров’ям, які заважають йому самому піти воювати, тому він хоче допомогти з цим проєктом, щоб таким чином зробити свій внесок».

Керівником проєкту є українсько-румунський військовий, який попросив назвати його за позивним «Рум» (на фото вгорі ліворуч). Хоссу каже, що комплекс Олега Губаля коштував загалом близько 130 000 євро, що зібрали румуни. Більшість із цих грошей була витрачена на медичне обладнання та військову броню. Раду Хоссу стверджує, що броня не додала транспортному засобу більшої ваги за ту, що він мав, коли був заповнений пасажирами як громадський автобус.

Зараз ведуться роботи над цією евакуаційною машиною, призначеною для виїзду на передову та транспортування поранених бійців до броньованого мобільного автобуса-шпиталю. Позашляховик являє собою комбінацію Франкенштейна з шасі вантажівки ГАЗ радянської розробки, кабіни американської вантажівки Ford і виготовленого на замовлення броньованого вантажного відсіку.

Хоссу каже, що він був приголомшений пожертвами румунів на різні його проєкти зі збору коштів на воєнні зусилля України. Як от пенсіонерами, які пообіцяли 50 євро зі своєї державної допомоги у розмірі 250 євро на місяць. «Я розмовляв з одним старим чоловіком і сказав йому: «Будь ласка, не робіть цього, вам потрібні ці гроші», – згадує Хоссу. – Він сказав мені: «Не позбавляй мене шансу знову бути корисним у цьому світі».