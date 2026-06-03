Українські дрони атакували Санкт-Петербург у день відкриття Міжнародного економічного форуму. Очевидці повідомляють про вибухи в районі міста, що прилягає до морського порту.

На території нафтового терміналу зафіксовано щонайменше чотири великі пожежі. Губернатор Санкт-Петербурга повідомив про 59 збитих БПЛА. Влада Ленінградської області повідомляє про кількох поранених. Командувач СБС «Мадяр» заявив про ураження ракетного корвета «Бойкий» у Кронштадті.

Відео телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.