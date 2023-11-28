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#ВУКРАЇНІ

Українські музейні експонати в Росії — як відроджується загублений народний промисел

Українські музейні експонати в Росії — як відроджується загублений народний промисел
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Українські музейні експонати в Росії — як відроджується загублений народний промисел

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Десятки тисяч вкрадених музейних експонатів під виглядом евакуації. На окупованих територіях російська армія розкрадає українські музеї у промислових масштабах. Водночас війна провокує світовий тренд на все українське. І культурні цінності в самій Україні стають ще ціннішими.

Так, у містечку Бар на Поділлі оживає народний гончарний промисел – барська кераміка. Кращі його експонати так само були вивезені в період радянської окупації і сьогодні перебувають у російських музеях. Сьогодні активісти збирають зразки неповторного розпису буквально по крихтах. Якщо п'ятсот років тому гончарі жили у кожному третьому дворі, то сьогодні – це лише один двір у всій окрузі. На майстер-класи до сім'ї шкільних вчителів Біньковських приходять не лише діти, але й вимушені переселенці та навіть військові, які повертаються до мирного життя після поранень.

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