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01 червня 2021, Київ 08:35
Суспільство

Друга світова війна на Стародубщині та в Березані, що на Київщині

Палає українське село. Літо 1941 року Фото:. (TASS)
(Рубрика «Точка зору»)

80 років тому, в червні 1941 року, розпочалася нацистсько-радянська війна, яка стала для України найважливішою частиною Другої світової війни. Для України Друга світова почалася ще у вересні 1939-го, і навіть ще у березні 1939-го, коли угорці нищили незалежність Карпатської України, та все ж нацистсько-радянська війна 1941–1945 років, яку в СРСР та зараз у Росії називають «Великою вітчизняною», була для України найстрашнішою, бо прокотилася усією її територією і коштувала усім народам України величезних втрат. У Радянському Союзі, як і зараз у Росії, з цієї війни був зроблений своєрідний фетиш, коли багато розповідали про «подвиг народу», але багато тем, пов’язаних з цією війною, просто замовчувалося, бо не вкладалися ці теми у створений канон.

Радянські війська залишили Україну впродовж кількох місяців 1941 року. Мапа: Україна в Другій світовій війні (1939–1942 роки)
Радянські війська залишили Україну впродовж кількох місяців 1941 року. Мапа: Україна в Другій світовій війні (1939–1942 роки)

Багато про що, пов’язане з цією війною, не можна було прочитати ані в художніх творах, ані в поважних мемуарах, а тільки почути з розповідей своїх родичів, які цю війну пережили, і бачили її зовсім не такою, якою її конструювала радянська пропаганда, та не боялися розповісти. Та родичі вмирали, і з ними вмирала і справжня пам’ять про ту війну. Багато вже чого ніколи не можна буде реконструювати так, як це було насправді. Тож кожне слово правди, яке було почуте та збереглося в пам’яті від наших предків, дуже і дуже важливе.

Моє покоління, дитинство якого випало на 1970-і роки, знало про ту війну з розповідей своїх дідусів та бабусь, їхніх родичів та друзів. Мене завжди цікавили ці розповіді, бо я розумів, що з цими людьми відійде колись і їхня епоха, і якщо ми не збережемо пам’ять про неї, вона зникне назавжди. У своїй пам’яті я дещо зберіг, почутого від дідусів та бабусь і з материнського, і з батьківського боку.

Червоноармійці отримали наказ запалити селянські хати, створивши таким чином «димову завісу» для свого відступу

З батьківського боку мої предки були вихідцями з Березані, тоді села, а зараз міста Київської області, розташованого за 60 кілометрів на схід від української столиці, на лівому березі Дніпра. З материнського боку мої родичі зі Стародубщини, а саме з міста Новозибкова, що за Гетьманщини було частиною Стародубського полку, потім Чернігівської губернії, а на початку Другої світової війни – Орловської області Росії, з 1944 року і дотепер – Брянської. Тож згадки моїх предків саме з цих місць – Стародубщини та Березані. І от деякі з них:

Радянські війська відступали з України дуже швидко. Німці намагалися оточити Червону армію, заманити її у «котли». Щось подібне трохи не трапилося в Березані. Бої точилися у самому селі, і червоноармійці отримали наказ запалити селянські хати, створивши таким чином «димову завісу» для свого відступу.

Горіння хат створювало «димову завісу»
Горіння хат створювало «димову завісу»

Ніхто не слухав благань жінок, старих та дітей, які в одну мить мали загубити й житло, і все, що мали для життя. Наша хата, в якій залишилася одна стара прабабуся, була під залізним дахом, а ще починався дощ, і червоноармієць ніяк не міг її підпалити, тож, зробивши кілька спроб, кинув цю справу. І хату й прабабусю це врятувало, а хата наша проіснувала ще пів століття, і я в ній жив.

Палає українське село. Літо 1941 року
Палає українське село. Літо 1941 року

А сусідські хати під солом’яними стріхами палали, мов смолоскипи. У нас був сусід, старий дід, як і ми, з колишніх козаків Переяславського полку. У них у роду був старий звичай, ховати своїх мерців не на кладовищі, а на кінці свого великого городу, аби завжди можна було прийти, вклонитися предкам. І от молодий червоноармієць повинен був підпалити дідову хату. Під дощем та ніяк не займалася, а дід все благав червоноармійця, аби той пожалів його родину, що залишається без житла. Та червоноармієць не міг порушити наказ.

Після війни хтось на того діда доніс у відповідні органи, тіло червоноармійця шукали та не знайшли

Я навіть не знаю, ким він був. Може теж українець. Мав десь матір та батька. Та змушений був виконувати наказ. І от, підпалюючи хату, яка погано займалася під дощем, він поставив свою гвинтівку під дерево, і дід його з неї пристрілив. Так розповідали люди. Хата дідова була врятована ціною життя молодого солдата. Після війни хтось на того діда доніс у відповідні органи, тіло червоноармійця шукали та не знайшли, тож діда відпустили на волю через нестачу доказів.

І вже коли він помер своєю смертю, через кілька років почали зносити його хату, і тіло того солдата розшукали закопаним десь під хатою. Так вони й жили з мерцем під долівкою все своє воєнне та післявоєнне життя. Отже, діда це врятувало від суду та Сибіру, а можливо й розстрілу.

Часто у нищенні сіл були винні військові обох сторін
Часто у нищенні сіл були винні військові обох сторін
На руїнах рідної хати
На руїнах рідної хати

Про що ця розповідь? Тільки про те, яка страшна війна, і що прокляті будуть ті, хто війну розпалив, як ту, світову, так і війну сучасну. Бо кожна війна, завжди, це смерть безвинних людей. І хтось має нести за це кару.

(Далі буде)

Ігор Роздобудько історик, перекладач, член Малої Ради Громади українців Росії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Ігор Роздобудько

    Народився у Москві. Історик, перекладач, член Малої Ради Громади українців Росії. В українському русі Росії з 1990-х років. Колишній пресаташе Українського історичного клубу в Москві. Автор творів про історію української діаспори в Росії: «Стародубщина. Нарис українського життя краю», «Східна Слобожанщина. Українці навколо України», «Донщина та далі на Схід». 

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