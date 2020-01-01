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01 січня 2020, Київ 20:27
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Тисячі протестувальників оточили посольство США в Багдаді – відео

Тисячі протестувальників оточили посольство США в Багдаді – відео
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31 грудня тисячі людей із прапорами підтримуваного Іраном іракського екстремістського угруповання «Катаїб Хезболла», які зібралися біля посольства США в Іраці, штурмували комплекс посольських будівель, охорона й іракські силовики відповіли подразливим газом і шумовими гранатами, щоб розігнати юрбу. За повідомленнями, потерпіли 12 бойовиків. Офіційний Іран заперечив свою причетність до нападу. Екстремісти й їхні прихильники протестували біля посольства США в Багдаді проти повітряних ударів США в Іраці й Сирії 29 грудня, що були спрямовані проти баз угруповання «Катаїб Хезболла» в цих країнах і призвели до ліквідації принаймні 25 бойовиків. (Відео AFP, AP, Reuters)

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