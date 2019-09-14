Американські конгресмени хочуть покласти край зловживанню Росією Інтерполом

Голова Гельсінської комісії США конгресмен Елсі Гастінґс, конгресмен Джо Вілсон та сенатор США Бен Кардін внесли до Конгресу США Законопроєкт про протидію та запобігання міжнародним репресіям» (Transnational Repression Accountability and Prevention (TRAP) Act).

Американських законодавців турбує те, що автократії використовують міжнародні правоохоронні інституції, щоб переслідувати політичних опонентів.

«Росія серед тих, хто найбільше у світі зловживає механізмом повідомлень Інтерполу, – йдеться у повідомленні Гельсінської Комісії США про новий законопроект. – Інші країни-учасниці ОБСЄ – в основному Азербайджан, Казахстан, Таджикистан та Туреччина, а також інші автократії, такі як Китай, за повідомленнями, використовують запити Інтерполу для переслідування політичних опонентів, що порушує ключові положення Конституції Інтерполу, яка зобов'язує організацію підтримувати міжнародні стандарти захисту прав людини і уникати участі в політично вмотивованих звинуваченнях».

Останнім прикладом зловживання Росією системами запитів Інтерполу, на думку спостерігачів, стала видача запиту стосовно Олега Смолєнкова.

«Росія надіслала ордер через Інтерпол на Олега Смолєнкова, колишнього російського посадовця і американського інформатора, якого нещодавно забрали США після того, як його прикриття було розкрито. Це ще одне зловживання Росією Інтерполом», – пише фінансист та правозахисник Білл Браудер.

Цього тижня американські ЗМІ повідомили, що ЦРУ в 2017 році відкликало впливового агента з Москви, який допоміг США зібрати інформацію про спроби Росії вплинути на президентські вибори у США 2016 року. Російські ЗМІ ідентифікували інформатора, як Олега Смолєнкова.

Росія та Китай не лише не покарані за свої спроби зловживати системою, але і прагнуть взяти керівництво Інтерполу у свої руки, наголошують американські законодавці.

Замість того, щоб відповісти за наслідки постійного зловживання Інтерполом, автократії, такі як Росія та Китай натомість змагаються за керівні посади в організації



«Замість того, щоб відповісти за наслідки постійного зловживання Інтерполом, автократії, такі як Росія та Китай натомість змагаються за керівні посади в організації, – заявив співголова Гельсінської комісії Вікер. – Сполучені Штати та інші демократії мають запровадити справжні покарання за напад на верховенство права. Законодавство має забезпечити те, що Сполучені Штати залишатимуться на передовій захисту, ті, хто може постраждати від довгих рук репресії”.

Зловживання системою призводить до того, що жертви політичних репресій не почуваються захищено навіть, якщо вони виїхали з автократичної країни.

Теперішні автократії не просто прагнуть примусити замовчати журналістів та активістів і інші незалежні голоси. Вони полюють за ними за кордоном



«Теперішні автократії не просто прагнуть примусити замовчати журналістів та активістів і інші незалежні голоси. Вони також полюють за ними там, де ті знаходять прихисток за кордоном», – говорить Гастінґс.

«Сполучені Штати мають діяти, щоб запобігти зловживанням і захистити тих, хто бореться за свободу, захист прав людини та верховенство права», – додає він.