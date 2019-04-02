USAID підтримує нове покоління українських підприємців

Бізнес-інкубатори американського зразка відкриються в Києві і Харкові. Унікальні менторські проекти, фінансовані Агентством США з міжнародного розвитку, допоможуть молодим стартапам просувати свої розробки на глобальні ринки.

Співзасновниця стартапу Nuka Катя Михалко придумала «вічний» олівець і «вічний» блокнот. Дівчина щойно закінчила школу і планує просувати свій винахід. Каже, що у цьому їй дуже допомогла участь у бізнес-інкубаторі.

«Інкубатор – це дуже гарна річ для стартапів. Тому що ми могли отримувати «фідбек» від професіоналів, ми могли не повторювати чужих помилок і зекономили багато часу, тому що мали ментора біля нас», –пояснює вона «Голосу Америки».

У київському Американському домі – аншлаг. Зібралися такі, як Катя, молоді підприємці, бізнес-тренери, потенційні інвестори. Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) починає проект підтримки інноваційного бізнесу.

Директорка Американського дому Кристина Гофланд пояснює, як усе це працюватиме: «Сьогодні ми запускаємо програму бізнес-інкубаторів. Досвідчені наставники вчитимуть початківців конкурувати в умовах глобальної економіки. Перші такі інкубатори відкриються в Києві і Харкові. Зокрема й тут, в Американському домі. І ми дуже цим задоволені».

Наш інкубатор – справді американський за стилем. В його основі робота з наставниками

В Україні ідея бізнес-інкубаторів не нова. Але автори проекту називають його унікальним. «Наш інкубатор – справді американський за стилем. В його основі робота з наставниками. Ментори допомагають виводити бізнеси на міжнародний рівень. І в сенсі конкурентоздатності, і плані доступу до фінансування. На відміну від українських інкубаторів, ми маємо в цьому досвід. Ми – глобальна платформа, яка допоможе Україні конкурувати ефективно», – пояснює співзасновник проекту бізнес-інкубатора Чарльз Вайтгед.

Проект «Бізнес-інкубатор» – частина програми Агентства США з міжнародного розвитку. Програма зветься «Конкурентоспроможна економіка України»,​ вона підтримує українські стартапи, каже директорка місії USAID в Україні та Молдові Сюзан Фрітц.

«Для економічного розвитку Україні потрібна підтримка підприємництва і стартапів. В Україні багато креативних, талановитих людей. Особливо в ІТ секторі. Але їм важко реалізувати свої ідеї, домогтися комерційного успіху. Бракує сприятливого середовища. Наша агенція USAID допомагає створити таке середовище», – зауважила Фрітц.

Відібрані стартапи пройдуть чотиримісячний курс навчання, а відтак представлять свої проекти потенційним інвесторам.