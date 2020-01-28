Місто Вуковар повернули до складу Хорватії шляхом переговорів. І після мирної реінтеграції сербів і хорватів тут майже порівну. Однак живуть вони у паралельних світах – нерідко відпочивають у різних кафе, діти навчаються у спільних школах, але в окремих класах. Можна точно сказати, що до міста прийшов мир, однак повноцінне мирне життя до Вуковара ще не повернулось.