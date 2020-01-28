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28 січня 2020, Київ 15:05
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Як живуть після війни серби і хорвати в одному місті – відео

Як живуть після війни серби і хорвати в одному місті – відео
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Місто Вуковар повернули до складу Хорватії шляхом переговорів. І після мирної реінтеграції сербів і хорватів тут майже порівну. Однак живуть вони у паралельних світах – нерідко відпочивають у різних кафе, діти навчаються у спільних школах, але в окремих класах. Можна точно сказати, що до міста прийшов мир, однак повноцінне мирне життя до Вуковара ще не повернулось.

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