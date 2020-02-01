Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
01 лютого 2020, Київ 18:07
Відео

Мурали VS Графіті – як у Празі боряться із вуличним артом

Мурали VS Графіті – як у Празі боряться із вуличним артом
Embed

No media source currently available

0:00 0:02:47 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Як побороти вуличних художників, які обмальовують місто? Самим запропонувати стіни, аби вуличні художники малювали там мурали. Так із проблемою стихійних написів на будинках та пам’ятках архітектури вирішили боротися в одному із районів столиці Чехії. Влада влаштувала конкурс на найкращу роботу та намагалась залучити усіх охочих, кому кортить із балончиком в руках помалювати у місті. В Україні цей вид мистецтва став неабияк популярним після Революції гідності. Скажімо, у Києві в багатьох випадках малюнки з'являються із узгодженням та затвердженням місцевої влади.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG