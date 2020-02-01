Мурали VS Графіті – як у Празі боряться із вуличним артом
Як побороти вуличних художників, які обмальовують місто? Самим запропонувати стіни, аби вуличні художники малювали там мурали. Так із проблемою стихійних написів на будинках та пам’ятках архітектури вирішили боротися в одному із районів столиці Чехії. Влада влаштувала конкурс на найкращу роботу та намагалась залучити усіх охочих, кому кортить із балончиком в руках помалювати у місті. В Україні цей вид мистецтва став неабияк популярним після Революції гідності. Скажімо, у Києві в багатьох випадках малюнки з'являються із узгодженням та затвердженням місцевої влади.
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