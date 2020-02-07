Чеські програмісти відправили міністра транспорту у відставку

Веб-сайт, який згідно із держзамовленням мав коштувати 16 мільйонів євро, вони зробили абсолютно безкоштовно. Мова про чеських програмістів, які таким чином вирішили вказати уряду на марнотратство на найвищому рівні. Ба більше, замовлення пообіцяли виконати за вихідні! Обіцянку виконали, однак вже за кілька днів ресурс був атакований хакерами, через що стався витік даних кількох сотень користувачів. Як проходив показовий «хакатон» та що з ресурсом буде далі – дивіться у відео.