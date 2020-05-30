Як Європа відновлюватиме економіку

Пандемія коронавірусу випробовує на міцність економіку ЄС. Свій план відновлення економіки Європейського Союзу представила Єврокомісія. Антикризовий план повинен примирити 27 країн ЄС, які вже розділились. Деякі країни пропонують розділити витрати. Інші не хочуть брати на себе борги своїх сусідів. 27 країн повинні дійти згоди – де взяти гроші та як їх розподілити. Україна теж може розраховувати на частину цієї допомоги. Чи отримає щось Україна? І на яку допомогу варто розраховувати?