Європейські компанії-гіганти проти COVID-19. Як бізнес готується до нових хвиль пандемії?

Увесь світ оговтується від пандемії коронавірусу. Неабияк від неї постраждав і бізнес. Кав'ярні, ресторани, перукарні – багато хто з представників середнього та малого бізнесу не змогли оговтатися від кількамісячного карантину. А що з великими компаніями? Яких збитків зазнали вони, як живуть у пост-ковідну еру та як готуються до можливої другої хвилі коронавірусу? Радіо Свобода відвідало дві чеські компанії-гіганти у своїх сферах і розбиралося в тому, наскільки сильно COVID-19 вдарив по їхньому бізнесу та як вони збираються захищатися від пандемії у майбутньому.