Вівці та кози замість газонокосарок. У чеській столиці вже кілька років існує проєкт, у рамках якого для благоустрою лісопаркових зон замість людей та техніки використовують фермерських тварин. Простіше кажучи – бур’ян там з’їдають, а не викошують, і тим більше не палять. Ще й для землі корисно, кажуть екологи. Як вівці та кози допомагають місту позбавитись від бур’яну на власні очі бачили кореспонденти Радіо Свобода.