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19 вересня 2020, Київ 12:16
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Як чеські вівці допомагають містам позбавлятися бур’яну – відео

Як чеські вівці допомагають містам позбавлятися бур’яну – відео
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Як чеські вівці допомагають містам позбавлятися бур’яну – відео

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Вівці та кози замість газонокосарок. У чеській столиці вже кілька років існує проєкт, у рамках якого для благоустрою лісопаркових зон замість людей та техніки використовують фермерських тварин. Простіше кажучи – бур’ян там з’їдають, а не викошують, і тим більше не палять. Ще й для землі корисно, кажуть екологи. Як вівці та кози допомагають місту позбавитись від бур’яну на власні очі бачили кореспонденти Радіо Свобода.

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