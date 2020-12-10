Наприкінці жовтня українську громаду в Чехії, та не лише її, сколихнула сумна звістка – в одному з парків Праги згоріла унікальна пам’ятка української народної архітектури 17-го століття – дерев’яний храм Святого Архангела Михаїла. Поліція досі розслідує причину пожежі, а небайдужі збирають гроші на реконструкцію церкви. Неабияк допомогти у її відновленні зможе й американський фотограф, якому вдалося – за випадкових обставин –зробити цифрову копію храму.