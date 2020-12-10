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10 грудня 2020, Київ 20:04
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Згорілу українську церкву відновлять у Празі – відео

Згорілу українську церкву відновлять у Празі – відео
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Згорілу українську церкву відновлять у Празі – відео

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Наприкінці жовтня українську громаду в Чехії, та не лише її, сколихнула сумна звістка – в одному з парків Праги згоріла унікальна пам’ятка української народної архітектури 17-го століття – дерев’яний храм Святого Архангела Михаїла. Поліція досі розслідує причину пожежі, а небайдужі збирають гроші на реконструкцію церкви. Неабияк допомогти у її відновленні зможе й американський фотограф, якому вдалося – за випадкових обставин –зробити цифрову копію храму.

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