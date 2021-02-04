Чеські винахідники створили багаторазовий респіратор на основі нановолокна

Європейські країни змусять людей вдягати респіратори у приміщеннях та громадському транспорті. Раніше прикривати обличчя можна було і тканевими чи саморобними масками, та відтепер, зокрема жителям Франції, необхідно одягати захист класу FPP-2 чи хірургічні маски. Подібні обмеження планують втілити і в Чехії. Місцеві ж винахідники до цього підготувалися і винайшли респіратор багаторазового використання на основі матеріалів із нановолокна. Скільки можна буде носити такий захист та як цей винахід допоможе екології?