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04 лютого 2021, Київ 20:25
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Чеські винахідники створили багаторазовий респіратор на основі нановолокна

Чеські винахідники створили багаторазовий респіратор на основі нановолокна
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Чеські винахідники створили багаторазовий респіратор на основі нановолокна

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Європейські країни змусять людей вдягати респіратори у приміщеннях та громадському транспорті. Раніше прикривати обличчя можна було і тканевими чи саморобними масками, та відтепер, зокрема жителям Франції, необхідно одягати захист класу FPP-2 чи хірургічні маски. Подібні обмеження планують втілити і в Чехії. Місцеві ж винахідники до цього підготувалися і винайшли респіратор багаторазового використання на основі матеріалів із нановолокна. Скільки можна буде носити такий захист та як цей винахід допоможе екології?

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