У селі Стобихівка – повстання батьків. Понад 250 дітей не ходять до школи, починаючи з першого вересня і понині. Не вчаться вони і вдома. Замість шкільних уроків вони працюють. У Стобихівці живуть переважно п'ятидесятники, село – багатодітне. Є сім'ї, де народжуються по двоє дітей впродовж року – на початку і в кінці. Чому ж батьки не пускають своїх дітей до школи? Як утримують свої сім'ї і чим заробляють?​​ #ВУКРАЇНІ – спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «Настоящее Время» про людей, які всупереч всьому змінюють життя на краще, про боротьбу за свої права, про унікальні місця і про унікальні історії успіху.