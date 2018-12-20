Тут виробляють червоне золото. Саме так у селі Велика Добронь (Закарпаття) називають паприку. Цю приправу тут роблять сотнями тонн. І вона настільки смачна, що за нею приїжджають навіть з Угорщини, національну кухню якої дуже складно уявити без цієї приправи. Село, де живуть переважно етнічні угорці, вражає не лише виглядом щільно зшитих у коси червоних перчин, що сохнуть на стінах будинків. Тут дороги люди роблять самі, а ще в селі є аж два будинки для людей літнього віку, інтернат для дітей-сиріт та хоспіс. А ще сюди навідуються з обшуками та допитами працівники СБУ. Що саме вони шукають? ​​#ВУКРАЇНІ – спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «Настоящее Время» про людей, які всупереч всьому змінюють життя на краще, про боротьбу за свої права, про унікальні місця і про унікальні історії успіху.