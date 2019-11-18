Продаж землі | #ВУКРАЇНІ

Земля: ціна за гектар, скільки в одні руки, референдум, тіньовий ринок, кредити фермерам, податкова, рейдери, чорні нотаріуси і зброя. Які законопроєкти ввійдуть у земельний пакет? І як СБУ і розвідка контролюватимуть продаж землі? У студії Радіо Свобода: Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Юрій Крутько, голова фермерської самооборони Кіровоградщини, голова Аграрної партії України, Сергій Галузин, фермер. Також ексклюзивний фільм Радіо Свобода: #ВУкраїні. Бобринецькі ковбої. Скільки в Україні озброєних фермерів? На що вони готові, аби захистити свою землю від рейдерів?