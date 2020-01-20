Орбіта. Місто-примара

Орбіта. Місто-привид, місто-примара, якого давно немає на мапі. 40 років тому тут будували житло для двадцяти тисяч робітників майбутньої Чигиринської АЕС. Та після Чорнобильської трагедії будівництво зупинили, а разом з ним завмерло і саме місто. На 100 жителів тут працює єдиний магазин. Аптеки, пошти і лікарні немає. Ціни на квартири – від 200 до 2000 доларів. Та низька ціна приваблює лише переселенців зі сходу. А на розруху приїжджають подивитися лише сталкери. Жителі запевняють: готові на все, аби місто повернути до життя. Та коли прийшов інвестор, тут вибухнув неабиякий скандал.