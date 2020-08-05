Пожежі в Чорнобильській зоні – найбільш масштабні в Україні за останні чверть століття. Загоряння почалися в лісі, пізніше, через сильний вітер, вогонь дістався й до населених пунктів. Пожежа поширювалася так швидко, що люди не встигали зібрати навіть найцінніше. У кількох селах згоріло близько 80 будинків. Більше ніж сотня людей залишилися без даху над головою. Тепер вони чекають на допомогу. Волонтери першими подбали про найнеобхідніше, а чи допоможе держава? #ВУкраїні – спільний проєкт Радіо Свобода і «Настоящего времени».