Ядерний потенціал | #ВУКРАЇНІ

Життя на пороховій бочці. У Дніпропетровській області є місто Павлоград, де працює унікальний хімічний завод, що виробляє вибухівку і паливо для ракет. Він один із небагатьох у світі, здатний утилізувати тверде ракетне паливо, що міститься в міжконтинентальних балістичних ракетах, які Україна взяла на себе зобов'язання утилізувати, після підписання договору про без'ядерний статус у 90-х роках. Але так до кінця і не утилізувала. Фінансування програми припинили і зараз на заводі зберігаються ще 38 балістичних ракет, що містять понад 1800 тонн ракетного палива. Гарантійні терміни його зберігання закінчилися майже 20 років тому. І якщо щось станеться хоча б з одним корпусом ракетного двигуна, в атмосферу може статися викид близько двох мільярдів літрів токсичних речовин. Створюється реальна загроза для жителів Павлограда, сіл і міст із загальною кількістю жителів майже 5 мільйонів людей.