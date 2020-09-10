Боротьба за владу | #ВУКРАЇНІ

Хотин проти Кельменців. Як адміністративна реформа розсварила два містечка? 14 днів кілька сотень людей в Хотині блокували рух на трасі міжнародного значення. Так в містечку протестували проти «неправильної», на їхню думку, децентралізації і за право стати районним центром. У Кельменцях на заяви протестувальників не на жарт образились. Інфраструктура Хотина розвинена краще, але розташування їхнього селища набагато зручніше. Тут теж впевнені, що районним центром мають стати тільки вони. Масштабна адміністративна реформа, яка повинна була об'єднати населені пункти, стала причиною скандалу і війни за владу. #ВУКРАЇНІ – спільний проєкт Радіо Свобода і «Настоящего времени».