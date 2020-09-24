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24 вересня 2020, Київ 12:51
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Депортовані на Донбас | #ВУКРАЇНІ

Депортовані на Донбас | #ВУКРАЇНІ
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Депортовані на Донбас | #ВУКРАЇНІ

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Їх називають «донбаськими бандерівцями». Тисячі жителів із заходу депортували на схід України. 340 родин із Бойківщини опинилися на Донеччині, в селах – Званівка, Верхньокамянське та Роздолівка, що нині є лінією фронту. Звиклі до гір та лісу вони змушені були почати життя з нуля посеред степу та териконів, де десятиріччями їх сприймали чужинцями. На новому місці переселенці збудували єдиний на Донбасі греко-католицький храм, а через півсторіччя утворили власну громаду. Однак нині вже для їхніх нащадків боротьба за владу стала надскладним випробуванням.

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