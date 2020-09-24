Депортовані на Донбас | #ВУКРАЇНІ

Їх називають «донбаськими бандерівцями». Тисячі жителів із заходу депортували на схід України. 340 родин із Бойківщини опинилися на Донеччині, в селах – Званівка, Верхньокамянське та Роздолівка, що нині є лінією фронту. Звиклі до гір та лісу вони змушені були почати життя з нуля посеред степу та териконів, де десятиріччями їх сприймали чужинцями. На новому місці переселенці збудували єдиний на Донбасі греко-католицький храм, а через півсторіччя утворили власну громаду. Однак нині вже для їхніх нащадків боротьба за владу стала надскладним випробуванням.