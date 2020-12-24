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24 грудня 2020, Київ 11:17
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Тюремне братство – відео

Тюремне братство – відео
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Тюремне братство – відео

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Об'єкт 580 – місце відоме зекам по всій країні. 26 років тому в лісі під Бродами облаштувалися колишні злочинці. Львівський журналіст Ігор Гнат створив комуну, де діє суворий розпорядок дня, сухий закон, заборона красти та ледарювати. Вступають туди ті, кому після тюрми, немає куди йти. Всі мешканці мають свою роботу, спільно господарюють, доглядають корів та кіз, працюють на пилорамі та в столярці. Понад три тисячі колишніх засуджених, ставши на ноги, повернулися до нормального життя. Однак нині існування комуни під загрозою і за неї доводиться боротися.

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