У найближчий рік з молотка підуть більше ніж 40 спиртзаводів України. Державна монополія, що трималася десятиліттями, зникне, і виробляти спирт зможуть тільки приватні власники. У приватизації спиртової галузі є прихильники і противники. Сотні тисяч людей бояться втратити роботу. #ВУКРАЇНІ – спільний проєкт Радіо Свобода і Настоящего времени@Настоящее Время.Док
Монополія спирту | #ВУКРАЇНІ
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