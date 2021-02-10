Монополія спирту | #ВУКРАЇНІ

У найближчий рік з молотка підуть більше ніж 40 спиртзаводів України. Державна монополія, що трималася десятиліттями, зникне, і виробляти спирт зможуть тільки приватні власники. У приватизації спиртової галузі є прихильники і противники. Сотні тисяч людей бояться втратити роботу. #ВУКРАЇНІ – спільний проєкт Радіо Свобода і Настоящего времени@Настоящее Время.Док