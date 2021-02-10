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10 лютого 2021, Київ 20:02
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Монополія спирту | #ВУКРАЇНІ

Монополія спирту | #ВУКРАЇНІ
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Монополія спирту | #ВУКРАЇНІ

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Монополія спирту – на продаж. Україна іде на небувалий крок, вирішивши віддати під приватизацію усю спиртову галузь.

У найближчий рік з молотка підуть більше ніж 40 спиртзаводів України. Державна монополія, що трималася десятиліттями, зникне, і виробляти спирт зможуть тільки приватні власники. У приватизації спиртової галузі є прихильники і противники. Сотні тисяч людей бояться втратити роботу. #ВУКРАЇНІ – спільний проєкт Радіо Свобода і Настоящего времени@Настоящее Время.Док

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