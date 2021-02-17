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17 лютого 2021, Київ 20:20
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Забутий край в Україні – відео

Забутий край в Україні – відео
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Забутий край в Україні – відео

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Забутий край. Карта Чернігівської області змінюється швидше, ніж на Донбасі. Хоча за роки незалежності війни тут не було, зникло більше від сотні населених пунктів. У решті сіл живуть по кілька людей. Ні газу, ні електрики, ні води, ні доріг, ні магазинів.

Найпопулярніше – село Марс. Через космічну назву про нього пишуть в газетах. Електрокар Tesla на українському Марсі побувала раніше, ніж у відкритому космосі, на що навіть відреагував коментарем у твітері сам Ілон Маск. Але ось останні марсіани – ні про американського винахідника, ні про високі технології не чули. Раптова слава на їхнє життя не впливає. У селі залишилося всього кілька житлових будинків і п'ять жителів. Бджільництво, збір грибів та ягід – основний промисел, що дозволяє їм виживати.

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