Найпопулярніше – село Марс. Через космічну назву про нього пишуть в газетах. Електрокар Tesla на українському Марсі побувала раніше, ніж у відкритому космосі, на що навіть відреагував коментарем у твітері сам Ілон Маск. Але ось останні марсіани – ні про американського винахідника, ні про високі технології не чули. Раптова слава на їхнє життя не впливає. У селі залишилося всього кілька житлових будинків і п'ять жителів. Бджільництво, збір грибів та ягід – основний промисел, що дозволяє їм виживати.