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03 березня 2021, Київ 20:16
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Небесна Розвідка

Небесна Розвідка
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Небесна Розвідка

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«Шипка». На заході України, недалеко від кордону, є секретний об'єкт.

Це величезна радіолокаційна станція часів Радянського союзу, яка протягом 30 років контролювала космічний простір не тільки над усією Західною Європою, а й Середземним морем, і Північною Африкою. Головною функцією РЛС Дніпро було виявлення ядерної загрози з Заходу. Свої завдання станція виконувала до 2009 року, а секретна інформація, яку отримували українські військові передавалася так само і в Росію, яка за неї щорічно виплачувала – від 800 до півтора мільйона доларів. Сьогодні ж тут – Західний центр радіотехнічного спостереження. Все ще секретна РЛС продовжує ховатися під виглядом військової частини. Але працювати їй видається не часто, адже це дуже недешеве задоволення.

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