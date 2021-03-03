Небесна Розвідка

Це величезна радіолокаційна станція часів Радянського союзу, яка протягом 30 років контролювала космічний простір не тільки над усією Західною Європою, а й Середземним морем, і Північною Африкою. Головною функцією РЛС Дніпро було виявлення ядерної загрози з Заходу. Свої завдання станція виконувала до 2009 року, а секретна інформація, яку отримували українські військові передавалася так само і в Росію, яка за неї щорічно виплачувала – від 800 до півтора мільйона доларів. Сьогодні ж тут – Західний центр радіотехнічного спостереження. Все ще секретна РЛС продовжує ховатися під виглядом військової частини. Але працювати їй видається не часто, адже це дуже недешеве задоволення.