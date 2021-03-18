Ірванцівський торфозавод – найголовніший роботодавець на крайній півночі України, найбільше державне підприємство. Технологія виробництва з XIX століття тут залишається незмінною. Підприємству без дотацій останні роки доводиться виживати, скорочуючи колектив, а вироблений торфобрикет купують тільки місцеві для опалення. Крім того, багато людей тут залежать від підприємства, оскільки живуть в робочому селищі в неприватизованих квартирах. Підприємство опалює і забезпечує їх водою. У найближчій перспективі завод, як і вся торфодобувних галузь, а це 5 торфозаводів в Україні, будуть виставлені на продаж в приватні руки.