Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
02 червня 2021, Київ 19:43
Відео

Справжній Ноїв Ковчег. Як захистити заповідник «Асканія-Нова»?

Справжній Ноїв Ковчег. Як захистити заповідник «Асканія-Нова»?
Embed
Справжній Ноїв Ковчег. Як захистити заповідник «Асканія-Нова»?

No media source currently available

0:00 0:24:12 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Асканія-Нова в Херсонській області – найстаріший на планеті і найбільший заповідний степ Європи. 33 тисячі гектарів незайманої землі, що належить червонокнижним тваринам.

Це справжній Ноїв Ковчег для бізонів, сайгаків, коней Пржевальського, оленів, муфлонів, двогорбих верблюдів і зебр, які живуть в дикій природі під наглядом людини. Ласий шматочок території в усі часи привертав увагу браконьєрів. Через пандемії і закриті кордони заповідник залишився без основних статей доходів – туризму і торгівлі тваринами. Та цього року земля Асканія-Нова у ще більшій небезпеці. Тут загинуло більше ніж пів тисячі червонокнижних птахів, а у списку зловмисників, окрім браконьєрів, з'явилися ще й фермери. Чи вдасться захистити заповідний степ?

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG