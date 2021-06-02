Це справжній Ноїв Ковчег для бізонів, сайгаків, коней Пржевальського, оленів, муфлонів, двогорбих верблюдів і зебр, які живуть в дикій природі під наглядом людини. Ласий шматочок території в усі часи привертав увагу браконьєрів. Через пандемії і закриті кордони заповідник залишився без основних статей доходів – туризму і торгівлі тваринами. Та цього року земля Асканія-Нова у ще більшій небезпеці. Тут загинуло більше ніж пів тисячі червонокнижних птахів, а у списку зловмисників, окрім браконьєрів, з'явилися ще й фермери. Чи вдасться захистити заповідний степ?