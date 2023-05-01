Екс-голову поліції Вінниччини звинуватили в роботі на ФСБ РФ

Служба безпеки України зібрала докази його співпраці, підготовки плану терактів та вербовки родичів українських військовополонених з метою дискредитації України на міжнародній арені. Шевцов заступив на посаду в лютому 2016-го року і протримався на ній усього півтора місяці, що супроводжувалися масовими акціями протесту проти його кандидатури. Після чого він подав у відставку та виїхав в анексований Крим. Водночас після тривалої судової тяганини в 2021 році Верховний суд України поновлює його на посаді. Чи можливо виконати це рішення суду? Ми зустрілися з колегами, опонентами та журналістами, що висвітлювали діяльність скандального шефа поліції.