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#ВУКРАЇНІ

Екс-голову поліції Вінниччини звинуватили в роботі на ФСБ РФ

Екс-голову поліції Вінниччини звинуватили в роботі на ФСБ РФ
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Екс-голову поліції Вінниччини звинуватили в роботі на ФСБ РФ

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Екс-голова поліції Вінниччини – Антон Шевцов підозрюється в держзраді через роботу на ФСБ РФ.

Служба безпеки України зібрала докази його співпраці, підготовки плану терактів та вербовки родичів українських військовополонених з метою дискредитації України на міжнародній арені. Шевцов заступив на посаду в лютому 2016-го року і протримався на ній усього півтора місяці, що супроводжувалися масовими акціями протесту проти його кандидатури. Після чого він подав у відставку та виїхав в анексований Крим. Водночас після тривалої судової тяганини в 2021 році Верховний суд України поновлює його на посаді. Чи можливо виконати це рішення суду? Ми зустрілися з колегами, опонентами та журналістами, що висвітлювали діяльність скандального шефа поліції.

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