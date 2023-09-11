Про втрату чоловіка, брата та мами на «Азовсталі»

Звістку про загибель рідних вона отримала в окупації. Ризикуючи власним життям, виїхала на підконтрольну Україні територію, виховує трьох дітей. І навіть знаходить у собі сили допомагати іншим. Про неймовірну силу духу та про мужність – #ВУкраїні.
Випуски
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20:30, 28 серпня 2023
Останні з Бахмуту: життя в епіцентрі війни | #ВУкраїні
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20:30, 07 серпня 2023
Життя в окупації зараз: що кажуть люди, які вирвалися із захопленого півдня | #ВУКРАЇНІ
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20:30, 24 липня 2023
Як живуть люди на лінії фронту Запорізького напрямку? | #ВУКРАЇНІ
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20:30, 17 липня 2023
Херсонський кавун: чи варто чекати врожаю і яка буде ціна? | #ВУКРАЇНІ
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20:30, 10 липня 2023
Що думають про Залужного на його малій батьківщині? | #ВУКРАЇНІ