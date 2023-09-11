Про втрату чоловіка, брата та мами на «Азовсталі»

Звістку про загибель рідних вона отримала в окупації. Ризикуючи власним життям, виїхала на підконтрольну Україні територію, виховує трьох дітей. І навіть знаходить у собі сили допомагати іншим. Про неймовірну силу духу та про мужність – #ВУкраїні.