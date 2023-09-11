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#ВУКРАЇНІ

Про втрату чоловіка, брата та мами на «Азовсталі»

Про втрату чоловіка, брата та мами на «Азовсталі»
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Про втрату чоловіка, брата та мами на «Азовсталі»

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Тетяна через російську агресію втратила свою сім'ю. Захищаючи Україну, загинули її брат, мама та чоловік, який не дожив до народження сина лише кілька тижнів.

Звістку про загибель рідних вона отримала в окупації. Ризикуючи власним життям, виїхала на підконтрольну Україні територію, виховує трьох дітей. І навіть знаходить у собі сили допомагати іншим. Про неймовірну силу духу та про мужність – #ВУкраїні.

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