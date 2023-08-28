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#ВУКРАЇНІ

Останні з Бахмуту: життя в епіцентрі війни

Останні з Бахмуту: життя в епіцентрі війни
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Останні з Бахмуту: життя в епіцентрі війни

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Бахмут — місто-фортеця на Донбасі сьогодні відоме як місце найдовшої і, можливо, найкривавішої битви у війні Росії проти України.

Сьогодні воно зруйноване, і навіть за руїни продовжуються запеклі бої. Нам вдалося відшукати тих, хто врятувався та дивом вивіз звідти крихти культурної спадщини. «Бахмут Український» – єдина місцева громадська організація, яка навіть в евакуації продовжує допомагати рідному місту: військовим на лінії вогню і цивільним в тилу. Одна з його активісток Світлана Кравченко змогла вивезти 18 мішків з національним одягом, музейними експонатами та сімейними реліквіями. Вона чекає на звільнення рідного Бахмута, куди готова повернутися навіть в намет просто неба.

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