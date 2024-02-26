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Прощання з Росією і СРСР. Деколонізація України та спроби РФ їй завадити | #ВУКРАЇНІ

Прощання з Росією і СРСР. Деколонізація України та спроби РФ їй завадити | #ВУКРАЇНІ
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Прощання з Росією і СРСР. Деколонізація України та спроби РФ їй завадити | #ВУКРАЇНІ

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Декомунізація у Києві поступово розпочалася після відновлення Україною незалежності, а після початку повномасштабного вторгнення питання стало особливо гостро.

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«Батьківщина-мати» поміняла радянський герб на український тризуб, багато вулиць перейменували, частину пам'ятників демонтували та звозять до «спеціального музею», який знаходиться недалеко від кордону з Росією. Але багато хто вважає, що процес йде надто повільно. Адже у столиці України досі можна побачити пам'ятники катам українського народу – сталіністам, російським ватажкам радянсько-української війни, особам, причетним до злочинів Голодомору та русифікації. Деякі активісти самі позбавляються радянської символіки.

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