Діти розповідають про жахи окупації та повернення до життя

Історії, від яких холоне кров: втрата батьків, загибель друзів та страшний досвід війни. Ми розповімо про школярів, які отримали замість освіти зовсім інші знання: про милосердя, про емпатію, про те, як поділитися останнім і як вижити, незважаючи ні на що.