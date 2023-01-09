Історії, від яких холоне кров: втрата батьків, загибель друзів та страшний досвід війни. Ми розповімо про школярів, які отримали замість освіти зовсім інші знання: про милосердя, про емпатію, про те, як поділитися останнім і як вижити, незважаючи ні на що.
Діти розповідають про жахи окупації та повернення до життя
Випуски
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20:00, 26 грудня 2022
Армія відновлення: хто, як і за що відновлює українцям житло? | #ВУКРАЇНІ
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20:00, 19 грудня 2022
Схід і Захід разом: як живуть люди з Донбасу на Хмельниччині | #ВУКРАЇНІ
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20:00, 12 грудня 2022
Вижити без води: як в Миколаєві користуються солоною водою? | #ВУкраїні
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20:00, 24 жовтня 2022
Відбудова Охтирки: чи встигнуть відремонтувати місто до настання холодів? | #ВУкраїні
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20:00, 17 жовтня 2022
Снайпер: неймовірна історія порятунку | #ВУкраїні
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Віталій Портников
Пам'яті Віктора Файнберга: він виступав проти агресії СРСР і Росії
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