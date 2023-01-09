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#ВУКРАЇНІ

Діти розповідають про жахи окупації та повернення до життя

Діти розповідають про жахи окупації та повернення до життя
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Діти розповідають про жахи окупації та повернення до життя

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Діти, які пережили окупацію, вперше після 24 лютого 2022 року зібралися у рідній школі. Свято Миколая їм організували волонтери. Горе від пережитого за сім місяців життя в окупації та водночас радість від довгоочікуваної зустрічі з друзями.

Історії, від яких холоне кров: втрата батьків, загибель друзів та страшний досвід війни. Ми розповімо про школярів, які отримали замість освіти зовсім інші знання: про милосердя, про емпатію, про те, як поділитися останнім і як вижити, незважаючи ні на що.

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