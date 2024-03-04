Розстрільні списки, таємна втеча та вигнання: люди, яких ми знімали до масштабної війни | #ВУКРАЇНІ

Село переселенців із Західної України Званівка на Донбасі з фільму «Депортовані на Донбас» зруйновано – сьогодні це передова, родина Тимчаків розділилася: Андрій воює, а Юлія з дітьми повернулася на історичну батьківщину. Багаторічний директор заповідника з фільму «Врятувати Асканія Нова» пережив окупацію та втік від переслідування. Героїня фільму про Кінбурську косу опинилася в розстрільних списках, її обидва сини пішли воювати. Ми покажемо як змінилося життя наших героїв з моменту виходу в ефір випусків проєкту #ВУКРАЇНІ та як війна змінила їхню долю.