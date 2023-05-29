Військові разом із кінологами та волонтерами збирають інформацію по крихтах, чим більше минає часу, тим складніше шукати загиблих. Групи пошуку та евакуації ризикують власними життями, адже значна частина деокупованих територій замінована – нещодавно постраждали кілька людей, але, незважаючи ні на що, пошуки продовжуються.
Як шукають тіла українських і російських військових?
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