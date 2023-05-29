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#ВУКРАЇНІ

Як шукають тіла українських і російських військових?

Як шукають тіла українських і російських військових?
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Як шукають тіла українських і російських військових?

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«Ми маємо знайти кожного загиблого» – девіз пошуковців, які шукають тіла на звільнених територіях. Зниклих безвісти бути не повинно – кожен заслуговує на гідний похорон, навіть російські солдати, чиї трупи збирають відповідно до міжнародного права, щоб потім обміняти.

Військові разом із кінологами та волонтерами збирають інформацію по крихтах, чим більше минає часу, тим складніше шукати загиблих. Групи пошуку та евакуації ризикують власними життями, адже значна частина деокупованих територій замінована – нещодавно постраждали кілька людей, але, незважаючи ні на що, пошуки продовжуються.

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