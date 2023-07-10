Що думають про Залужного на його малій батьківщині?

Тут він закінчив школу, коледж і ухвалив рішення стати військовим. Попри зайнятість, генерал досі приїжджає на малу батьківщину, де живуть його вчителі, друзі та родичі, з якими він підтримує теплі стосунки. Популярне в Україні графіті «З нами Бог і отаман Залужний» тут набуває особливого значення, адже у місцевій церкві за його здоров'я ставлять свічки. Місцеві жителі своїм почесним земляком неймовірно пишаються, а однокласники мріють про зустріч після Перемоги.