Тут він закінчив школу, коледж і ухвалив рішення стати військовим. Попри зайнятість, генерал досі приїжджає на малу батьківщину, де живуть його вчителі, друзі та родичі, з якими він підтримує теплі стосунки. Популярне в Україні графіті «З нами Бог і отаман Залужний» тут набуває особливого значення, адже у місцевій церкві за його здоров'я ставлять свічки. Місцеві жителі своїм почесним земляком неймовірно пишаються, а однокласники мріють про зустріч після Перемоги.
Що думають про Залужного на його малій батьківщині?
Містечко Звягель на Житомирщині, донедавна Новоград – Волинський, за його межами відоме як військовий гарнізон та батьківщина видатної української поетеси Лесі Українки, але з початком великої війни тут з'явився ще один всесвітньо відомий символ – тут народився і виріс Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
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