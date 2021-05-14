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14 травня 2021, Київ 16:19
Фотогалереї

Фоторепортаж: як у Чорногорії вакцинують у гірських селах

Команди медичних працівників вирушають у деякі найізольованіші регіони Балкан у рамках чергової програми вакцинації проти COVID-19.
Автівка із медичними працівниками та волонтером Червоного Хреста їде до гірського села у віддаленому районі Колашина в центральній Чорногорії
1 Автівка із медичними працівниками та волонтером Червоного Хреста їде до гірського села у віддаленому районі Колашина в центральній Чорногорії
Медичні працівники в одному з гірських сіл, 10 травня
2 Медичні працівники в одному з гірських сіл, 10 травня
Житель села отримує щеплення проти COVID-19 у Л&#39;євісті. Населення Чорногорії становить близько 620 тисяч осіб, приблизно одна третина з них &ndash; у сільських громадах
3 Житель села отримує щеплення проти COVID-19 у Л'євісті.

Населення Чорногорії становить близько 620 тисяч осіб, приблизно одна третина з них – у сільських громадах
Медичний працівник та волонтер Червоного Хреста йдуть вакцинувати наступного селянина
4 Медичний працівник та волонтер Червоного Хреста йдуть вакцинувати наступного селянина
Медпрацівники готують щеплення для літньої пари. Чорногорія отримала близько 42 тисяч доз вакцини Pfizer / BioNTech від Європейського союзу на початку травня
5 Медпрацівники готують щеплення для літньої пари.

Чорногорія отримала близько 42 тисяч доз вакцини Pfizer / BioNTech від Європейського союзу на початку травня
Волонтер Червоного Хреста несе дози вакцин через гірське село. Деякі політики на Балканах критикують Європейський союз за те, що він не надав більшої допомоги регіону &ndash; в тому числі країнам-кандидатам та іншим країнам, що не є членами, &ndash; коли допомога найбільше потрібна була під час пандемії
6 Волонтер Червоного Хреста несе дози вакцин через гірське село.

Деякі політики на Балканах критикують Європейський союз за те, що він не надав більшої допомоги регіону – в тому числі країнам-кандидатам та іншим країнам, що не є членами, – коли допомога найбільше потрібна була під час пандемії
Місцеві чекають на вакцину
7 Місцеві чекають на вакцину
Медичний працівник готує ін&rsquo;єкцію, поряд чекає літня жителька села. Станом на 12 травня трохи більше за 5% населення Чорногорії були повністю вакциновані
8 Медичний працівник готує ін’єкцію, поряд чекає літня жителька села.

Станом на 12 травня трохи більше за 5% населення Чорногорії були повністю вакциновані
Односельці після отримання щеплення розмовляють з командою медичних працівників
9 Односельці після отримання щеплення розмовляють з командою медичних працівників
Під час експедиції до гірських сіл медичний працівник заповнює документи
10 Під час експедиції до гірських сіл медичний працівник заповнює документи
Місцеві після отримання щеплення
11 Місцеві після отримання щеплення
Літня жінка отримує щеплення. Понад 1500 людей померли від коронавірусу в Чорногорії з моменту проголошення пандемії на початку 2020 року
12 Літня жінка отримує щеплення.

Понад 1500 людей померли від коронавірусу в Чорногорії з моменту проголошення пандемії на початку 2020 року

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