Фоторепортаж: як у Чорногорії вакцинують у гірських селах

6 Волонтер Червоного Хреста несе дози вакцин через гірське село.



Деякі політики на Балканах критикують Європейський союз за те, що він не надав більшої допомоги регіону – в тому числі країнам-кандидатам та іншим країнам, що не є членами, – коли допомога найбільше потрібна була під час пандемії