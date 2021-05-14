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ТОП новини
14 травня 2021, Київ 16:19
Фотогалереї
Фоторепортаж: як у Чорногорії вакцинують у гірських селах
14 травня 2021, 15:07
Команди медичних працівників вирушають у деякі найізольованіші регіони Балкан у рамках чергової програми вакцинації проти COVID-19.
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Автівка із медичними працівниками та волонтером Червоного Хреста їде до гірського села у віддаленому районі Колашина в центральній Чорногорії
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Медичні працівники в одному з гірських сіл, 10 травня
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Житель села отримує щеплення проти COVID-19 у Л'євісті.
Населення Чорногорії становить близько 620 тисяч осіб, приблизно одна третина з них – у сільських громадах
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Медичний працівник та волонтер Червоного Хреста йдуть вакцинувати наступного селянина
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Медпрацівники готують щеплення для літньої пари.
Чорногорія отримала близько 42 тисяч доз вакцини Pfizer / BioNTech від Європейського союзу на початку травня
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Волонтер Червоного Хреста несе дози вакцин через гірське село.
Деякі політики на Балканах критикують Європейський союз за те, що він не надав більшої допомоги регіону – в тому числі країнам-кандидатам та іншим країнам, що не є членами, – коли допомога найбільше потрібна була під час пандемії
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Місцеві чекають на вакцину
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Медичний працівник готує ін’єкцію, поряд чекає літня жителька села.
Станом на 12 травня трохи більше за 5% населення Чорногорії були повністю вакциновані
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Односельці після отримання щеплення розмовляють з командою медичних працівників
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Під час експедиції до гірських сіл медичний працівник заповнює документи
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Місцеві після отримання щеплення
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Літня жінка отримує щеплення.
Понад 1500 людей померли від коронавірусу в Чорногорії з моменту проголошення пандемії на початку 2020 року
Фоторепортаж: як у Чорногорії вакцинують у гірських селах
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