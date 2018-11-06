Навіщо Луценко заявив про відставку?

Генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що 6 листопада напише заяву про відставку. Причина – твердження критиків з приводу неефективного, на їхню думку, розслідування замаху на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Луценко сказав народним депутатам: мовляв, їм вирішувати, чи правоохоронці керуватимуть слідством, чи певні депутати, які з екранів телевізора будуть встановлювати винних. Що означає заява генпрокурора Луценка про відставку? Про це у програмі «Ваша Свобода» дискутували народні депутати Ірина Подоляк («Самопоміч») та Олексій Гончаренко (БПП).