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06 Листопад 2018, Київ 19:52
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Навіщо Луценко заявив про відставку?

Навіщо Луценко заявив про відставку?
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Генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що 6 листопада напише заяву про відставку. Причина – твердження критиків з приводу неефективного, на їхню думку, розслідування замаху на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Луценко сказав народним депутатам: мовляв, їм вирішувати, чи правоохоронці керуватимуть слідством, чи певні депутати, які з екранів телевізора будуть встановлювати винних. Що означає заява генпрокурора Луценка про відставку? Про це у програмі «Ваша Свобода» дискутували народні депутати Ірина Подоляк («Самопоміч») та Олексій Гончаренко (БПП).

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