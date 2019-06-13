LIVE | Тимошенко порадила Зеленському ігнорувати рішення КСУ

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко радить президенту Володимиру Зеленському не скасовувати свій указ про розпуск парламенту, навіть якщо Конституційний суд визнає його неконституційним. В такому випадку, вважає лідерка «Батьківщини», ЦВК зобов’язана буде виконати президентський указ, незважаючи на рішення суду. Чи добра ця порада, якими можуть бути наслідки, якщо події розгортатимуться саме так як пропонує Тимошенко? Про це будемо говорити з гостем програми. Це постійний представник Верховної Ради у Конституційному суді Анатолій Селіванов.