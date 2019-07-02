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02 Липень 2019, Київ 16:10
Події

Візит президента до Канади. Про що Зеленський говоритиме з Трюдо? | Ваша Свобода

Президент України Володимир Зеленський прибув до Канади. Робочий графік глави держави на сьогодні: передбачає зустрічі з міністром закордонних справ Христею Фріланд, прем‘єр-міністром Джастіном Трюдо, спеціальним представником США Куртом Волкером, єврокомісаром Ельжабетою Беньковською, керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади, участь у церемонії вшанування пам’яті жертв Голодомору, а також інших заходах. Про цілі та можливі результати візиту українського президента до Канади говоримо з гостями програми. Це – експерт-міжнародник Микола Капітоненко та кандидат у депутати від партії «Слуга народу» Анна Коваленко.

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