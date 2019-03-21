Вибори 2019. Оборона країни

Тема армії, оборони, звільнення окупованих територій є у програмі багатьох кандидатів. Вони обіцяють членство в НАТО, контрактну армію, житло для військових, зменшення кількості генералів і багато іншого, що стосується війська. У програмі «Ваша Свобода» говоримо, що пропонують лідери передвиборчого перегонів, як вони бачать в майбутньому український оборонний сектор.

Учасники програми: Іван Вінник, народний депутат України (БПП), секретар комітету з питань національної безпеки і оборони; Сергій Соболєв, народний депутат України («Батьківщина»). Ведучий: Віталій Портников.