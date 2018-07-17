Протистояння України та Росії в Азовському морі

Дії Росії в Азовському морі можуть свідчити про планування атаки на Маріуполь, заявив президент України Петро Порошенко під час привітання учасників багатонаціональних навчань Сі Бриз-2018. Водночас кожен день Адміністрація морських портів України фіксує затримання спецслужбами Російської Федерації суден для огляду, які прямують з або до портів Маріуполь та Бердянськ через Керченську протоку, станом на сьогоднішній ранок йшлося про 150 суден, а це мільйонні збитки для української економіки.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Леонід Осаволюк, колишній представник України з питань договірно-правового оформлення державного кордону України; Сергій Гайдук, командувач ВМС України у 2014-2016 рр., голова ГО «Асоціація ветеранів військово-морських сил України». Ведуча: Інна Кузнецова.