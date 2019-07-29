Зеленський встановлює мир на Донбасі

Сьогодні можуть розпочатися роботи з відновлення мосту біля КПВВ у Станиці Луганській. На якнайшвидшій відбудові переходу наполягає Володимир Зеленський. Загалом його риторика щодо Донбасу знаходить схвальні відгуки серед західних партнерів України. Зокрема спеціальний представник США з питань України Курт Волкер говорив про результативність підходу українського президента до питання. Водночас в Україні обговорюють можливі ризики та негативні наслідки нової політики керівництва держави щодо тимчасово окупованих територій.