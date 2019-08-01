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01 Серпень 2019, Київ 20:55
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Гуманітарна стратегія. Якою буде інформаційна політика Зеленського?

Гуманітарна стратегія. Якою буде інформаційна політика Зеленського?
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Команда президента Володимира Зеленського нині працює над формуванням гуманітарної стратегії, конкретної програми дій у цій сфері, для цього створено спеціальну робочу групу, яка, в свою чергу, спілкується з професіоналами окремих галузей. Мова про музеї, заповідники, театри, музику, кіно, релігію, літературу, спорт, туризм і, звичайно, засоби масової інформації, як традиційні так і новітні. Говоримо з гостями програми про те, що можуть запропонувати команді президента професіонали у ЗМІ? Це – генеральний директор агенції «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко та шеф-редактор видання «The Бабель» Катерина Коберник.

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