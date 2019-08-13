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13 Серпень 2019, Київ 20:11
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Навіщо Україні «Бацька» Зеленський?

Навіщо Україні «Бацька» Зеленський?
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Президент України Володимир Зеленський на Житомирщині зробив наганяй силовикам через бурштин. Він не вперше так спілкується з чиновниками. Перед парламентськими виборами дісталося «на горіхи» секретарю Бориспільської міськради. Дуже схоже у себе у Білорусі «виховує» посадовців президент Олександр Лукашенко. Навіщо Україні «Бацька» Зеленський? У цьому в програмі «Ваша Свобода» розбиралися політолог Ігор Рейтерович, політтехнолог Сергій Гайдай та аналітик Українського Інституту майбутнього Ігар Тишкевіч.

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